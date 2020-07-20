شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يعتذر لحميد الشاعرى بعد غناء "عودة" فى الشارع: آسفين يا كابو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب المطرب والملحن هيثم نبيل، النجم حميد الشاعرى، بعد غنائه أغنيته الشهيرة "عودة" فى الشارع مع الشاعر الغنائى تامر حسين وعازف الجيتار أحمد حسين، وعدد من أصدقائه، قائلا: "آسفين يا كابو"، ونشر هيثم نبيل، فيديو أدائهم الأغنية عبر حسابه على فيسبوك، مداعبا حميد الشاعرى بقوله: "آسفين يا كابو.. شغل جامعات عالى".

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وكان المطرب والشاعر والملحن هيثم نبيل، عن طرح ألبومه الجديد "زى زمان" بعد فترة غياب دامت نحو 4 سنوات منذ طرح آخر ألبوماته "مرحلة جديدة".ونشر نبيل، عبر حسابه على فيسبوك، صورة من ألبوميه السابقين "كملنا بعض 2010 – مرحلة جديدة 2016"، مضيفا: "وقريبا ألبوم زى زمان".

من ناحية أخرى، يستعد هيثم نبيل لطرح أولى أغنيات ألبوم الجديد، التى تحمل اسم "كانت غلطة"، وهى من ألحانه، كلمات سارة سعيد، توزيع حسين النجار، هندسة صوت مصطفى رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبا على يوتيوب.

على جانب آخر، يواصل المطرب حميد الشاعرى لتحضيرات وتسجيل ألبوم الجديد حاليا، وكان كابو أعلن الفترة الماضية عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى وبلال سرور، ومديح،" على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التى يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشعراء محمود صلاح، محمد البوغة، وصابر كمال.