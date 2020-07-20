شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ميناج تعلن عن حملها الأول فى جلسة تصوير.. إعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية نيكي ميناج أن تعلن عن حملها الأول لكى تضمن تسليط الأضواء عليها وتصدر اسمها أهم وأشهر المواقع و الصحف الفنية الشهيرة .

نشرت نيكي ميناج عدة صور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " وتضم أكثر من 118 مليون شخص ، حيث ظهرت ميناج بملابس مثيرة تكشف عن بطنها المنتفخ إثر الحمل وهو الخبر الذي أخفته ميناج خلال الأشهر الماضية ، و قد حصدت عددا هائلا من عبارات التهنئة وعلقت على إحدى الصور فكتبت : " حب و زواج و أطفال .. أمر يفيض بالإثارة والامتنان .. شكرا لكم جميعا على التمنيات الطيبة ".

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يذكر أن نيكي ميناج خطفت الاذهان مؤخرا بعد أن شاركت في كليب "TROLLZ" مع نجم الراب الأمريكى سيكس ناين البالغ من العمر 24 عاما، وهو العمل الذى حقق نجاحا كبيرا حول العالم ، و أثارت ميناج ضجة فور ظهورها بالكليب وذلك بسبب إطلالاتها المثيرة التى فاجأت بها عشاقها ومحبيها، ولكي تكمل ميناج إطلالاتها المذهلة فكان عليها أن تختار عدد من "البواريك" الشعر المستعار ذا التصميمات الخاطفة للأنظار و التي ابتعدت تماما عن الشكل التقليدي .