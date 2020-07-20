شكرا لقرائتكم خبر عن مصافحة قوية من أحمد الفيشاوى لخالد الصاوى..والأخير: أنا العراب بتاعه..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد الفيشاوى، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، فيديو، وهو يمازح النجم الكبير خالد الصاوى، بطريقة مصافحة عنيفة، فيما أخذ الصاوى، يتحدث بكلام غير مفهوم اختتمه بكلمة، " Good brother"، حيث أكد المتابعون أن الثنائى معروفان بأنهما دائمى الظهور بشكل غريب فى فيديوهاتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ورغم ذلك يحب الجمهور فيهما التلقائية.

وكانت زوجة أحمد الفيشاوى، ندى الكامل، نشرت صورة من لوكيشن تصوير فيلم "30 مارس"، والذى بدأ تصويره خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها على "فيس بوك".



الفيشاوى والصاوى



خالد الصاوى وأحمد الفيشاوى

وظهرت ندى الكامل وهى تجلس بجوار زوجها، كما ظهرت فى سيلفى آخر مع دينا الشربينى، حيث علقت على ظهورها مع دينا قائلة: "من أطلف وأطيب وأحلى الناس، اللي فعلا يخلوك تحبهم، خفة دم وروح حلوة أم روح حلوة"

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من كواليس الفيلم الجديد

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، شارك مقطع فيديو مع جمهوره ومتابعيه مستخدماً فلتر جديد على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر الفيشاوي في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي، وهو فيما يشبه محيط بينما تسبح حوله بعض الأسماك، وفى تفاعل منه مع حركة الأسماك يفتح فمه وكأنه يحاول ابتلاع الأسماك الظاهرة أمامه على الشاشة، وكتب فى تعليقه على الصورة: "لا تعبث مع السمكة الكبيرة".