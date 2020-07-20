تراند اليوم : لقطات نادرة تجمع محمود عبد العزيز بالفنانة أمينة رزق -فيديو

تحرص الإعلامية بوسي شلبي على إحياء ذكرى زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وعبر حسابها على Instagram نشرت بوسي شلبي لقطات نادرة من كواليس مسلسل “الخليج 365” الذي جمع محمود عبد العزيز بالفنانة أمينة رزق، وكان يتحدث معها وعنها للإعلامي مفيد فوزي، ويحكي مشاكساته لها في الكواليس، وكيف تبدو أمام الكاميرا وخلفها، وكتبت بوسي معلقة: “من ألبوم الذكريات”.

والفيديو مجمع من فيديو طويل، لهذه القطات النادرة على قناة المخرج جميل جميل المغازي على Youtube..

مسلسل “الخليج 365” من بطولة محمود عبد العزيز،مديحة كامل، أحمد بدير، حسن حسني، عبد العزيز مخيون، سناء يونس، أمينة رزق، سلوى عثمان، إنعام الجريتلي، سامي مغاوري، محمد التاجي، تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

يذكر أن محمود عبد العزيز، ولد يوم 4 يونيو عام 1946، في منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة، ‏ومن ‏ثم بدأ مشواره الفني من خلال دوره في فيلم “الحفيد”، وانتهى مشواره بوفاته عام 2016، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا‎.‎