تراند اليوم : الفاتنات الثلاثة هالة وحنين القصير ونورا أبو ماضي يطلقون أغنية ” اليوم ” .. فيديو

بفكرة جديدة وعمل خارج عن المألوف، تم إطلاق أغنية “تريو” بعنوان (اليوم) جمعت ثلاثة أصوات نسائية، نجمات برنامج “ذا فويس” هالة القصير وحنين القصير والفنانة الفلسطينية نورا أبو ماضي.

أغنية شبابية عراقية كتبها الشاعر عادل السعيدي ولحنها علي سالم اما التوزيع الموسيقي فكان للموزع تراث نمير، وقد تميزت الاغنية بإيقاعها الشبابي الذي أشرف عليه الايقاعي المعروف إيهاب الخياط

وتولى عمليات الهندسة الصوتية المهندس سامر سالم، اما الاشراف العام كان تحت إدارة إيهاب غيث.

تم تسجيل وتصوير الأغنية ما بين الامارات والعراق وسوريا وفلسطين، حيث كان التسجيل والتصوير عن بعد في ظل وجود كل فنانة في بلد مختلف، ومن المنتظر ان تحقق الأغنية اقبالاً كبيراً، حيث انها من الأفكار الجديدة ان يجتمع ثلاثة أصوات نسائية في عمل واحد.