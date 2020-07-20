تراند اليوم : الفيشاوي ساب شغله وبيلعب مع السمك – إتفرج

نشر الممثل احمد الفيشاوي فيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد الفيشاوي بالفيدبو وهو يرتدي حلق فضي في أذنيه أثناء قيامه بوضع فوتشوب على الفيديو ؤظهرة هو يلعب مع السمك وعلق قائلا ” لا تعبث مع السمك الكبير”.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم “ولاد رزق 2” بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

شوفوني وأنا ميت.. أحمد الفيشاوي من كواليس فيلمة الجديد “الحارث”

Advertisements

يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.