أبرار سبت تفاجئ جمهورها وتحتفل بعقد قرانها.. شاهد

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة البحرينية أبرار سبت جمهورها وأعلنت احتفالها بعقد قرانها.

الفنانة البحرينية نشرت صورة جمعتها بعريسها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، دون أن تكشف عن وجهه.

أبرار أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: " I said yeeeeees.. الحمدلله يارب كان ودي احتفل بعقد قراني مع اهلي واحبابي لكن بسبب جائحة #كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة".

الفنانة البحرينية أضافت: "وشكر خاص لاخي العزيز #محمد_فيفد على توليه مهمة الاحتفالية على طريقته الخاصه بـ فوتو شوت.. ما شاء الله".

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أبرار شاركت جمهورها بمقطع فيديو من كواليس الحفل، وعلقت قائلة: " My Engagement I said yeeeeeeeees.. شكراً من القلب لجعل يومي أجمل".

وكانت الفنانة البحرينية أبرار سبت قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير مميزة، تألقت فيها بفستان أحمر شديد الأناقة، والذي ارتدته في حفل خطوبة شقيقتها شذى سبت، والذي أقيم في إحدى القاعات الكبرى، وبحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

الحفل رفع شعار “ممنوع التقبيل”، وذلك خوفا من مرض “كورونا”، حيث كتبت لائحة علقت في القاعة: “حضوركم غالي وحرصا على سلامتكم نناشدكم في التقيد بتجنب التقبيل والمصافحة بالأيدي حفاظا على سلامة الجميع”.