"الري السودانية" : خروج بعض محطات المياه النيلية بالخرطوم يعود لعوامل عديدة ليس أهمها تأثير سد النهضة المزيد

قالت وزارة الري السودانية، الإثنين، إن خروج بعض محطات مياه الشرب النيلية في العاصمة الخرطوم من الخدمة مؤقتاً يعود لعوامل عديدة ليس أهمها تأثير سد النهضة.



وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الري السودانية ، في تصريح لوكالة السودان للأنباء الرسمية، أن مناسيب النيلين الأزرق والأبيض والنيل الرئيسي خلال شهر يوليو الجارى أعلى منها فى يونيو الماضى التى لم تواجه محطات المياه خلالها أية مصاعب.

ودعا المصدر الإدارات المختصة فى وزارة الري والموارد المائية وهيئة مياه ولاية الخرطوم لتحسين تبادل المعلومات وإحكام التنسيق فيما بينها بما يضمن أفضل أوضاع التشغيل لمحطات مياه الشرب فى المستقبل.

وأمس الأحد، أعلنت هيئة المياة بالخرطوم خروج 5 محطات مياه نيلية عن الخدمة بسبب إنخفاض مياه النيل، ما أثر على إمداد سكان العاصمة بمياه الشرب.

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والجمعة الماضي، أعلن السودان، تلقيه دعوة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة "مصغرة" حول سد النهضة الإثيوبي، من المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء، للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "السودان تلقى دعوة من جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة، الثلاثاء المقبل"، بحسب وكالة الأنباء السودانية .

وأضاف عباس: "نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة"، دون تفاصيل عن مكان انعقاد القمة والأطراف المشاركة فيها".

كانت المباحاثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوربيين وأمريكيين قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.