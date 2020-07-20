وعد تعلن إصابة ابنتها بفيروس كورونا

Jul 20, 2020 كشفت الفنانة السعودية وعد عن إصابة ابنتها حسناء بفيروس كورونا المستجد، طالبة من الجمهور الدعاء لابنتها بالشفاء من الفيروس. وكتبت وعد عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي عبر موقع انستغرام: “حبيبتي ابنتي معها كورونا. الله يرفع عنها ويشفيها.. ادعولها. يا حبيبتي يا حسناء يا قطعة من قلبي. استودعك الله. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيك قادر يا كريم”.







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