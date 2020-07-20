نيكي ميناج تعلن عن حملها الأول في جلسة تصوير مثيرة

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Jul 20, 2020
أعلنت النجمة العالمية نيكي ميناج عن حملها بطفلها الأول.
شكل الخبر مفاجأة لجمهورها خاصة ان ميناج أطلت بجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بملابس جريئة، حيث كشفت في الصور عن بطنها المنتفخ إثر الحمل وهو الخبر الذي أخفته ميناج خلال الأشهر الماضية.
سيكون هذا أول طفل لـ نيكي وزوجها كينيث بيتي، الذي تزوجت منه في أكتوبر 2019 بعد أكثر من عام على المواعدة.
ذكر أن ميناج كانت قد حققت نجاحاً كبيراً في كليب “TROLLZ” مع نجم الراب الأميركى سيكس ناين.
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