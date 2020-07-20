سعد لمجرد تحاصره الملايين في خمسة أيام فقط

Jul 20, 2020
يواصل الفنان المغربي سعد لمجرد الحفاظ على الصدارة بأغنيته الجديدة “عدى الكلام”، حيث تصدرت التوب العربي على تطبيق أنغامي في أقل من 5 أيام.
أغنية “عدى الكلام” كتب كلماتها أمير طعيمة، لحنها عزيز الشافعي ووزعها توما أما إخراج الكليب فلحكيم غراب.
ومن الملفت أنّه، وبعد أقل من 48 ساعة على صدور الأغنية، قام لمجرّد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستوري من إنستغرام أنغامي، وذلك احتفالاً باحتلال عدّى الكلام المرتبة الاولى في مصر، معبّرًا عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.
وقد حقق الكليب أكثر من عشرة ملايين مشاهدة على قناة لمجرد الرسمية عبر موقع يوتيوب.
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