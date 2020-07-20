إصابة ابنة الفنانة السعودية وعد بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة السعودية وعد، عن تعرض ابنتها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت وعد عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "حبيبتي بنتي جاتها الكورونا، الله يرفع عنها ويشفيها، ادعولها يا حبيبتي يا حسنا، يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك، ويشفيكي قادر يا كريم".

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ابنة وعد تبلغ من العمر 20 عاما، وتدرس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر وعد من اشهر نجمات الخليج، ولها عدد كبير من الأغاني، باللهجة الخليجية، المصرية، واللبنانية.