فن ومشاهير

إصابة ابنة الفنانة السعودية وعد بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة وعد، عن تعرض ابنتها للإصابة بفيروس المستجد.

وكتبت وعد عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "حبيبتي بنتي جاتها الكورونا، الله يرفع عنها ويشفيها، ادعولها يا حبيبتي يا حسنا، يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك، ويشفيكي قادر يا كريم".

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ابنة وعد تبلغ من العمر 20 عاما، وتدرس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر وعد من اشهر نجمات الخليج، ولها عدد كبير من الأغاني، باللهجة الخليجية، المصرية، واللبنانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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