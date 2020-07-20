إصابة ابنة الفنانة السعودية وعد بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشفت الفنانة السعودية وعد، عن تعرض ابنتها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت وعد عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "حبيبتي بنتي جاتها الكورونا، الله يرفع عنها ويشفيها، ادعولها يا حبيبتي يا حسنا، يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك، ويشفيكي قادر يا كريم".
ابنة وعد تبلغ من العمر 20 عاما، وتدرس في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر وعد من اشهر نجمات الخليج، ولها عدد كبير من الأغاني، باللهجة الخليجية، المصرية، واللبنانية.
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