محمود حميدة ينشر صورة:" لحظات لاتنسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر : نشر الفنان محمود حميدة، صورة له وهو يحمل طفل رضيع، عبر حسابه على إنستجرام. وطرح حميدة، الصورة، وعلق عليها، قائلاً : "لحظات لا تنسى". يذكر أن، الفنان محمود حميدة، يشارك في فيلم"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام ‏مصر العالمية، ويشارك ‏في بطولته: أحمد حاتم ‏وهنا الزاهد ومحمد سلام وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏‏أحداثه في إطار رومانسي‎.‎‏

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