بعد 5 أيام من طرحها على يوتيوب.. "عدى الكلام" تتجاوز 10 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت مشاهدات أغنية "عدى الكلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، 10 مليون مشاهدة على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية هي الأولى للفنان المغربي باللهجة المصرية، كما احتفل "لمجرد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بتخطي الأغنية 10 ملايين مشاهدة.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، والكليب من إخراج حكيم غراب.

وكان سعد لمجرد قد أجل طرح كليب أغنيته الجديدة، بعد رحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، كما أجلها للمرة الثانية حدادا على أرواح من رحلوا خلال الفترة الماضية.