راغب علامة:"السلطات الطائفية سرقت أموال الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم المطرب اللبناني راغب علامة السلطات الطائفية في لبنان، واتهمها بسرقة أموال الدولة.

وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" السلطات الطائفية سرقت أموال الدولة وتآمرت على الناس ونهبت أموالهم وقضت على أحلام المساكين، ووضعت الجيش اللبناني والقوى الأمنية بمواجهة الشعب المقهور الذي يعاني من إنعدام وجود بصيص نور في حياته وفي منزله وفي مستقبل أولاده ! إلى متى ؟ يا رب عدلك".

طرح الفنان راغب علامة، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.