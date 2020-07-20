محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة. ونشرت درة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "افتح بابك فقد يقودك إلى مكان لم تتوقعه أبدا". وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة درة. يذكر أن درة شاركت في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "الحرملك 2"، وهو من بطولة أحمد فهمي، باسم ياخور، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، صفاء سلطان، رنا أبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. درة أنيقة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.