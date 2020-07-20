أمير كرارة يوجه الشكر لجمهوره.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان أمير كرارة الشكر لجمهوره، بعد وصول حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، 2 مليون متابع.
ونشر "كرارة" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"شكرًا 2 مليون واحد متابعني على تويتر، وبتمنى أكون دايمًا عند حسن ظنكم".
وعرض للفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "الاختيار"، المسلسل بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.
كما يشارك النجم أمير كرارة في سباق رمضان 2021 بمسلسل "نسل الأغراب"، مع الفنان أحمد السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.
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