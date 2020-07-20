سوسن بدر تنشر صورة من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "بدر" في الصورة بإطلالة جذابة، خلال عطلتها الصيفية، التي تقضيها في الساحل الشمالي، وعلقت :"مثلما يعود النهر إلى البحر، هكذا يعود عطاء الإنسان إليه".

وشاركت الفنانة سوسن بدر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، علا رشدي، شريف منير، تارا عماد، ليلى عز العرب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.