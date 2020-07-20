هنا شيحة لـ"الخليج 365": لهذا السبب درست "الاستشفاء بالأحجار الكريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها درست بالفعل الاستشفاء بالأحجار الكريمة، وحصلت على دورات تدريبية استغرقت عامين، للإلمام بكل تفاصيله.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "درست الاستشفاء بالأحجار الكريمة، وقعدت سنتين بدرس واخدت كورسات، جبت آخر الحدوتة".

وأشارت هنا إلى أن جسمنا يستجيب للأحجار الكريمة، والإنسان جسده مصنوع من المعادن، والأحجار الكريمة بها معادن، موضحة "هذه المعادن تؤثر في طاقتنا على مستوى ترددات معينة، وفي الآخر ربنا مسخر كل حاجة لخدمة الإنسان، هل أنت على وعي ولا لأ؟".

جدير بالذكر أن هنا شيحة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "شاهد عيان"، الذي دارت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وشاركها البطولة الفنان حسن الرداد.