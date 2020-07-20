وفاء عامر لعبدالرحمن أبوزهرة: "نفسي أمثل معاك وأتعلم من فنك العظيم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تتمنى العمل مع الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، لأنه قامة فنية كبيرة.
وكتبت وفاء عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع إنستجرام: "نفسي أمثل مع القامة عبدالرحمن أبو زهرة، أتعلم من فنه العظيم، أعترف أنا من جمهوره، أنت على راسنا يا أستاذ".
كان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عبر عن استيائه بسبب عدم إسناد أدوار له تناسب قيمته الفنية وتاريخه ومسيرته الطويلة، لافتًا أنه قرر عدم قبول أدوار ضيف الشرف مرة أخرى، ومطالبًا المخرجين بالاهتمام بأصحاب الخبرات الفنية.
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