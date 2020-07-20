"عدى الكلام" لـ سعد لمجرد تتصدر توب 5 على أنغامي

بعد أقل من أسبوع على طرح أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد تصدرت الأغنية التي كتب كلماتها امير طعيمه ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمه التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.
عبر ستورى من انستجرام أنغامي، وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.
واحتفالا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام لمجرد بمشاركتها مع جمهوره ومتابعيه
فيما احتلت أغنية أدهم نابلسي "هذه أنت وهذا أنا" المركز الثاني.
وأغنية وليد عوض "شو بعملو" احتلت المركز الثالث
واحتلت أغنية أمجد جمعه "انا لما بحب" وأغنية إياد
جدير بالذكر أن، أنغامي هو منصة رقمية للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.
وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.
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