فيديو .. سيلينا جوميز تطرح أحدث كليباتها Past Life

طرحت النجمة العالمية سيلينا جوميز أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم Past Life، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وشارك الفنان العالمي تريفور دانيال في غناء كليب Past Life.

يذكر أن النجمة العالمية سيلينا جوميز طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Lose You To Love Me، كما كسر الكليب حاجز الـ 290 المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.