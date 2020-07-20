محمد رحيم عن ألبوم إليسا:اسم رائع ومعبر جدًا عن شخصيتها

هنأ الملحن محمد رحيم الفنانة إليسا على ألبومها الغنائي الجديد"صاحبة رأي"، وذلك عبر تغريدته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". عبّر رحيم عن رأيه في عنوان ألبوم إليسا قائلاً:"ألف ألف مبروك لحبيبتي الوسه الغاليه على أعلان أسم الالبوم صاحبه رأي وأنا شايفه أسم رائع ومعبر جدا عن شخصيتها وبضيف انها كمان صاحبه ذوق عالى وفن واحساس كبير والف مبروك لكل فريق العمل وان شاء الله الجمهور هيستمتع بالألبوم اللى كل أغانيه تحف". ومعبر جدا عن شخصيتها وبضيف انها كمان صاحبه ذوق عالى وفن واحساس كبير والف مبروك لكل فريق العمل وان شاء الله الجمهور هيستمتع بالألبوم اللى كل أغانيه تحف". وردت إليسا على تغريدته قائلة:"مبروك Advertisements لينا بيك يامبدع". لينا بيك يامبدع". أعلنت إليسا عن إسم ألبومها الغنائي الجديد "صاحبة رأي" مساء أمس عبر حساباتها الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة دعائية جريئة. يذكر ان إليسا قد تعاونت مؤخراً مع رحيم من خلال أغنية "قهوة الماضي" التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، توزيع:كميل خوري.

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