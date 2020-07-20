بالصور – بعد انتهاء الحجر المنزلي.. ديفيد بيكهام يحتفل مع عائلته

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الاعلان عن انتهاء الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، قرر لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام التنزه في الطبيعة مع عائلته.

العائلة المؤلفة من بيكهام، وزوجته الأزياء فيكتوريا وابنائهما بروكلين وخطيبته نيكولا بيلتز وكروز وروميو وهاربر، قد وصلا الى إيطاليا لقضاء عطلة إستجمامية في أحضان الطبيعة ضمن مزرعة خاصة استأجرها بيكهام.

وقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للثنائي بيكهام وأولادهما، وهم يستمتعون بوقتهم ضمن أجواء من الهدوء والنقاء والعاطفو العائلية.