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متابعة بتجــــــــــرد: بعد الاعلان عن انتهاء الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، قرر لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام التنزه في الطبيعة مع عائلته.
العائلة المؤلفة من بيكهام، وزوجته الأزياء فيكتوريا وابنائهما بروكلين وخطيبته نيكولا بيلتز وكروز وروميو وهاربر، قد وصلا الى إيطاليا لقضاء عطلة إستجمامية في أحضان الطبيعة ضمن مزرعة خاصة استأجرها بيكهام.
وقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للثنائي بيكهام وأولادهما، وهم يستمتعون بوقتهم ضمن أجواء من الهدوء والنقاء والعاطفو العائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور – بعد انتهاء الحجر المنزلي.. ديفيد بيكهام يحتفل مع عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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