بعد تراجع كورونا.. مدن صينية تعيد فتح صالات السينما

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أشهر من الإغلاق، سُمح لعدد محدود من رواد السينما بالعودة إلى دور السينما، اليوم، في مدن مثل شنغهاي وهانزو وغويلين، حيث تراجع خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ارتدى رواد السينما أقنعة وتركوا مقاعد شاغرة بينهم، واتخذوا احتياطات السلامة الأخرى.

وفي مسرح تيانشان في شنغهاي، اجتمع الجمهور لمشاهدة فيلم روائي صيني بعنوان «الوداع الأول».

قام العمال بتطهير وتلميع المسارح في بيغين، التي خفضت الأحد مستوى الاستجابة للطوارئ بعد أن خلت من أي حالات إصابة جديدة على مدى 14 يوماً.

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وقال نائب الأمين العام لحكومة المدينة تشن باي للصحفيين إن المؤتمرات والمعارض والفعاليات الرياضية والعروض ودور السينما من المتوقع أن يعاد فتحها تدريجياً بعد اجتياز تقييمات المخاطر، وعبر اتخاذ تدابير الوقاية الضرورية.

الصينيون متحمسون للسينما وكان من المتوقع أن تتجاوز البلاد الولايات المتحدة هذا العام كأكبر شباك تذاكر في العالم قبل تفشي الوباء.

تأتي إعادة افتتاح السينما في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتخفيف العديد من القيود مع الحفاظ على ارتداء الأقنعة، والتحقق من درجة الحرارة والتباعد الاجتماعي.