“فينيسيا السينمائي” يمنح آن هوي وتيلدا سوينتون جائزة الإنجاز

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم منح المخرجة المعروفة في هونغ كونغ، آن هوي، والممثلة البريطانية تيلدا سوينتون، جائزة الإنجاز على مدى الحياة، ضمن فعاليات المهرجان هذا العام.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها، إن هوي تعد واحدة من أفضل المخرجات في آسيا، وواحدة من الشخصيات الرئيسية في حركة الموجة الجديدة في سينما هونغ كونغ في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

أما سوينتون فهي مفضلة لدى مخرجي السينما المعاصرة، ومن بينهم ديريك جارمان وجيم جارموش وبونج جون هو وويس أندرسون ولوكا جوادانينو.

وجاء في بيان المهرجان، أن سوينتون ظهرت في عشرات الأفلام، إلا أن أحد أهم أعمالها التي لا تُنسى، كان دورها في فيلم «أورلاندو» للمخرجة سالي بوتر، وهو من إنتاج عام 1992.

ومن المقرر أن يقام المهرجان خلال الفترة من الثاني حتى 12 سبتمبر المقبل، مع خفض أعداد المشاركين واتخاذ احتياطات خاصة بالصحة والسلامة بسبب تفشي وباء كورونا.