“علاء الدين” يطفئ شمعة عز بعد 24 ساعة من موعده.. تعرف إلى التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: قرر المخرج المصري مجدي الهواري الاحتفال بعيد ميلاد الفنان أحمد عز عقب انتهاء عرض مسرحية “علاء الدين” يوم 24 تموز/يوليو الجاري علي مسرح “كايرو شو” بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال مصدر من داخل المسرحية، إن عز لم يُحبذ فكرة احتفال أسرة المسرحية بعيد ميلاده يوم 23 يوليو الجاري الذي شهد مولده، انطلاقاً من كون هذا العرض مخصصاً لأسر شهداء الشرطة والجيش المصري، وبالتالي لم يرها فرصة مناسبة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، مضيفاً أن الهواري اتفق معه علي إقامة الاحتفالية في اليوم التالي مباشرة المخصص للطواقم الطبية من الأطباء والممرضين تقديراً لجهودهم في أزمة فيروس كورونا.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي وهشام إسماعيل، من إخراج مجدي الهواري.