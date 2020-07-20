هل احتفلت دانييلا رحمة بخطبتها؟.. صور

رنا صلاح الدين - صور مثيرة للجدل نشرتها الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، فجرت تساؤلات حول ارتباطها واحتفالها بخطبتها، في الوقت الذي التزمت فيه الممثلة الشابة الصمت حتى الآن.

دانييلا نشرت صورة ليدين متشابكتين مع قلب، ثم تلتها بمقطع فيديو استعرضت فيه يدها داخل حوضا السباحة، وفيها بدت مرتدية خاتم خطوبة، وهي اللقطات التي اثارت تساؤلات فانز دانييلا، كما ذهب الكثيرون لإطلاق توقعات حول هوية العريس، وذهبت أغلبها إلى كونه الفنان السوري ناصيف زيتون، بينما لم ترد رحمة على أسئلتهم حول صحة خطبتها أو حتى نفيها.

من ناحية أخرى، تستعد دانييلا رحمة لتصوير مسلسل جديد مكون من 10 حلقات، من إنتاج شركة «إيجل فيلمز» لصاحبها جمال سنان، وذلك أمام النجم السوري معتصم النهار، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية، تأليف ريم حنا، وإخراج المثنى صبح.

يُذكر أن دانييلا رحمة تألقت خلال مارثون رمضان بمسلسل «أولاد آدم» تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وذلك أمام ماجي بوغصن، مكسيم خليل، قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، وغيرهم.

دانييلا ولُدت وعاشت في أستراليا، وفازت بلقب ملكة جمال لبنان للمغتربين عام 2010، وكان تقديمها لبرنامج «X-factor» بداية ظهورها على الشاشة، وذلك إلى جانب الفنان الأردني باسل الزارو، كما أنها فازت بالموسم الثاني من برنامج «رقص النجوم» وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني «Dancing with the stars».