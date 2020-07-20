بسبب الشعر الأبيض.. سوسن بدر تكشف عن واقعة تنمر تعرضت لها

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر، عن واقعة تنمر تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة بسبب اللوك الجديد الذي اتبعته مؤخراً.

الفنانة سوسن بدر، قالت خلال حوارها عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن نظرة المجتمع المتناقضة تجاه المرأة والرجل مع تقدمهما في السن أدت إلى تفشي ظاهرة "التنمر" في المجتمع خلال الآونة الأخيرة.

سوسن بدر

سوسن بدر، وصفت ظاهرة التنمر بالغريبة والجديدة على المجتمع المصري لم نراها من قبل، مؤكدة أنها لا تخشى من التنمر لأن شكلها وشخصيتها تعكس قناعتها والأمر الواقع.

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وتابعت: "هنكبر والصغير النهاردة هيكبر بكرة.. وكل سن له بهجته وجماله.. واللي بيتنمر النهاردة هيكبر بكرة حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحيا مش بتكلم عليا كفنانة لكن كأي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو معلمة".

سوسن بدر

وكشفت سوسن بدر، عن واقعة تنمر تعرضت لها مع أول إطلالة لها باللوك الجديد، قائلة: "أول ماعملت اللوك وبدون أي مقدمات تعرضت للتنمر من سيدة زي زيها مقاربة ليا في العمر وبتلبس كويس بصلتي وأنا في السوبر ماركت وقلتلي بحدة (شتيمة وحشة أوي) مش هينفع أقولها وتساءلت هو أنا عملت زيك وعلقت على لبسك ولون شعرك؟".

وتابعت: "أنا مش عارفة أيه التغييرات اللي طرأت على الشخصية المصرية دي هل لها علاقة بالأجيال الجديدة؟".