متابعة بتجــــــــــرد: شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، أجواء رحلتها الصيفية على متن يخت فاخر مع حبيبها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
فقد ظهرت رودريغيز في منشور لها على انستغرام مرتدية فستانا جريئاً أحمر اللون، بينما كانت تستعد للعشاء الرومانسي مع رونالدو على متن أحد اليخوت في عرض البحر، وعلّقت عليها كاتبةً: “هل لي أن أستفيد من حبي”.
كما استعرضت حبيبة لاعب يوفنتيس جسدها المذهل بصور تحبس الأنفاس وهي تستمتع بأشعة الشمس مرتديةً البيكيني، وشاركت اللقطات على حسابها الرسمي على انستغرام.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يصطحب حبيبته في رحلة يخت فاخرة.. عشاء رومنسي وصور بالبيكيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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