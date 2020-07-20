جاستين تيمبرليك وجيسيكا بيل يستقبلان طفلهما الثاني

متابعة بتجـــــــــــرد: رُزقت النجمة العالمية جيسيكا بيل (38 عاماً) والنجم الشهير جاستين تيمبرليك (39 عاماً) بطفلهما الثاني وذلك بعد إخفاء خبر الحمل طوال الأشهر الماضية.

ولم يتم الكشف حتّى الآن عن إسم المولود وجنسه نظراً للسرية الكبيرة التي تسيطر على الموضوع بانتظار أن يكشف الثنائي كل التفاصيل في الساعات المقبلة.

ويُشار إلى أنّه لم يتم رصد أي من جيسيكا أو جاستين في الأماكن العامة أو جلسات التصوير منذ شهر آذار الماضي وقد التزما منزلهما في بيغ سكاي وسط انتشار فيروس كورونا المستجد. وأفادت صحيفة ” ديلي ميل ” أنّ والدة بيل،”كيمبرلي كونرو بيل” (65 عاماً) قضت معظم الأسبوع الماضي مع ابنتها وأحفادها.

وكان جاستين وجيسيكا قد تزوجا في العام 2012 في إيطاليا وانجبا طفلهما الأوّل سيلاس الّذي يبلغ اليوم خمسة أعوام من العمر.