آمبر هيرد تتحدث عن تهديدها من قبل جوني ديب.. “كنت خائفة أن يقتلني”

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت الممثلة الأميركية آمبر هيرد للمحكمة العليا في لندن أنّ زوجها السابق الممثل جوني ديب هدد بقتلها، وذلك في شهادتها اليوم الاثنين في دعوى التشهير التي رفعها نجم هوليوود على صحيفة بريطانية.

فقد استمعت المحكمة العليا في لندن لشهادات على مدى أسبوعين، بما في ذلك شهادة ديب على مدى خمسة أيام، والتي كشفت عن العلاقة المتقلبة بين الزوجين وبعض المزاعم المروعة من كلا الطرفين والتي نفى فيها ديب كل ادعاءات هيرد بتعرضها لاعتداءات جسدية ولفظية.

أما من جهتها، فقد صرّحت هيرد (34 عاماً) بعدما أدت القسم أمام المحكمة، أنّ أشكال الأذية التي تعرضت لها على يد ديب كانت شديدة.

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وقالت: “كانت بعض الحوادث شديدة لدرجة أنني كنت خائفة من أن يقتلني إما عن قصد أو إذا فقد السيطرة على نفسه وتمادى”.

وأضافت: “لقد هدد صراحة بقتلي عدة مرات، وخاصة في أواخر علاقتنا”.

كما ذكرت هيرد أن الممثل الشهير كان مهووساً بمظهرها ويطلق عليها ألفاظاً كـ “عاهرة” و “مجنونة بالشهرة” إذا ارتدت بعض الملابس.