سما المصري تطل بتسجيل من داخل السجن

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت الراقصة الاستعراضية سما المصري بفيديو عبارة عن صورة وتسجيل صوتي، سجلّته داخل السجن الذي ستقضي فيه 3 سنوات حسب ما أفادت وسائل الإعلام، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
فقد قرّرت سما المصري أن تقدّم اعتذارها لمعجبيها ومتابعيها من داخل السجن، وظهرت في صورة يبدو وكأنها في الزنزانة فيما كانت ترتدي الحجاب.
وأرفقت الصورة بتسجيل صوتي جاء فيه: “أعتذر للناس كلها على كل ما حدث”، مشيرة إلى أنها “لم تكن تقصد شيئا سيئاً من الفيديوهات التي تنشرها، وأن نيتها لم تكن سيئة”.
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