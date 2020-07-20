بالصور- نجمة ستار أكاديمي تُودّع حياة العزوبيّة وتقول “نعم أقبل”

ودّعت نجمة ستار أكاديمي ليا مخول حياة العزوبيّة بعدما أعلنت عن ارتباطها رسميًا على حسابها عبر موقع انستغرام.

ونشرت “مخول” صورة وهي تقبل خطيبها ضمن أجواء رومانسية، وكانت تحمل يافطة صغيرة على شكل قلب كُتب عليها: “She Said YES”

وتشاركت ليا مخول فرحتها مع المتابعين حيث قامت بنشر مجموعة صور من الاجواء الاحتفالية، وتلقت العديد من الرسائل المهنئة بخطوتها الجديدة في حياتها الخاصة.

وكانت ليا مخول قد جذبت الإنتباه بخفة حركتها وجمال صوتها على مسرح ستار أكاديمي بسرعة أذهلت بها الجمهور.