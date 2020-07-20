إيغل فيلمز تعلن موعد انطلاق عرض مسلسل “وصية بدر”

أعلنت منصة “شاهد” Mbc عن انطلاق عرض مسلسل “وصية بدر” في ٢٦ تموز/يوليو الحالي، وهو عمل درامي سعودي أنتجته شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، من إخراج خالد الرفاعي.

العمل الذي تم تصويره في مدينة الرياض، يلعب دور البطولة فيه نخبة من أبرز نجوم الشاشة السعودية وبينهم مهند الحمدي، يعقوب الفرحان، محمد الطويان، ضي الهلالي، سارة اليافعي وغيرهم من النجوم السعوديين.

تدور قصة العمل ضمن قالب درامي اجتماعي مشوق حول ضرورة عدم الحكم على الأشخاص تبعاً لشكلهم الخارجي أو تصرفاتهم. ويقدم حالات اجتماعية متنوّعة بردود أفعالها وشخصياتها المثيرة للجدل، من خلال التعرّف بدقة إلى ماضيهم الذي يترك بصماته عليهم بصورة غير مباشرة.