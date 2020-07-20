- 1/2
- 2/2
Jul 20, 2020
أعلنت منصة “شاهد” Mbc عن انطلاق عرض مسلسل “وصية بدر” في ٢٦ تموز/يوليو الحالي، وهو عمل درامي سعودي أنتجته شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، من إخراج خالد الرفاعي.
العمل الذي تم تصويره في مدينة الرياض، يلعب دور البطولة فيه نخبة من أبرز نجوم الشاشة السعودية وبينهم مهند الحمدي، يعقوب الفرحان، محمد الطويان، ضي الهلالي، سارة اليافعي وغيرهم من النجوم السعوديين.
تدور قصة العمل ضمن قالب درامي اجتماعي مشوق حول ضرورة عدم الحكم على الأشخاص تبعاً لشكلهم الخارجي أو تصرفاتهم. ويقدم حالات اجتماعية متنوّعة بردود أفعالها وشخصياتها المثيرة للجدل، من خلال التعرّف بدقة إلى ماضيهم الذي يترك بصماته عليهم بصورة غير مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيغل فيلمز تعلن موعد انطلاق عرض مسلسل “وصية بدر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.