أسرة رجاء الجداوي تشكر السيدة انتصار السيسي

وجهت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "تتقدم أسرة المغفور لها بإذن الله الفنانة رجاء الجداوي، بأسمى معاني الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، على كريم اهتمامها بمتابعة حالة الفقيدة خلال تواجدها بالمستشفى، وتفضلوا بمواساتنا في مصابنا".
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عمر ناهز الـ 82 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.
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