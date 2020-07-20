هيفاء وهبي تصل إلى القاهرة بطائرة خاصة لمتابعة قضيتها مع محمد وزيري

القاهرة - لايف ستايل
وصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أمس إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعدما عانت لمدة أشهر، بسبب عدم قدرتها على العودة من لبنان مرة أخرى، ومباشرة عملها في مصر، نظرًا لتعليق حركة الطيران ضمن إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
وشاركت وهبي جمهورها بعدد من الفيديوهات والتي وثقت من خلالها رحلتها إلى القاهرة، حيث نشرتها على خاصية الـ”ستوري” المتواجدة بحسابها على موقع “انستجرام”، وظهرت فيهما وهي تهبط من الطائرة الخاصة التي نقلتها من لبنان إلى مصر.
وتأتي زيارة هيفاء إلى القاهرة، لمتابعة قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي اتهمته بسرقة أموالها في مصر، والتي حصلت عليها من شركات الإنتاج بعد تعاقدها على بعض الأعمال السينمائية وأيضًا الحفلات وغيرهما.
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