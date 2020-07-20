إصابة الممثلة العراقية إنعام الربيعي بفيروس كورونا

"الخليج 365" من بيروت: أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم الأحد، إصابة الممثلة إنعام الربيعي بفيروس كورونا.
وقال جودي في بيان صحفي، إن "الفنانة انعام الربيعي أصيبت بفيروس كورونا وصحتها جيدة"، مضيفا أن "الربيعي تتلقى العلاج داخل منزلها".
وفي وقت سابق أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، وفاة الممثل العراقي مناف طالب، بعد أيام على إصابته بفيروس كورونا.
وقبل أسابيع أصيبت الفنانة العراقية فوزية حسن بالفيروس، وما تزال تتلقى العلاج في المستشفى، كما أصيب الشاعر الغنائي حازم جابر بالفيروس أيضا، وتماثل الفنان الكوميدي إحسان دعدوش للشفاء بعد إصابته بذات المرض.
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