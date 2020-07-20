بالفيديو| خالد الصاوي يلاكم أحمد الفيشاوي في كواليس "30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو يجمعه بالفنان خالد الصاوي، من كواليس تصوير فيلم "30 مارس".

ويظهر الفيشاوي إلى جوار الصاوي، وهما يمازحان بعضهما البعض من خلال ممارسة حركات الملاكمة، وقال الأول متحدثا عن الأخير "That is ma niga"، في إشارة إلى أنه يعتبر الصاوي زميله وصديقه.

فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.