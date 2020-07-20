بينها RoboCop 3و Trespass.. تعرف على أفلام سهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحرص عدد من القنوات على عرض عددا من الأفلام العالمية الجديدة والناجحة، لجذب قطاع كبير من الجمهور في ظل التزام البعض بالبقاء في المنازل في ظل انتشار جائحة كورونا.

و نعرض لكم أبرز أفلام سهرة الليلة:

Mbc2

تعرض شاشة (إم بي سي 2)، في تمام الخامسة والنصف مساء، فيلم The Ghost Writer، وتدور أحداثه حول كاتب مغمور عكف على إنهاء كتابة مذكرات رئيس الورزاء البريطاني الأسبق آدم لانج، لكن كل المؤشرات تشير إلى فشل المشروع منذ بدايته، لأسباب أهمها تعرض سلفه في المهمة، وهو مساعد لانج منذ فترة طويلة، لحادث مؤسف أدى إلى وفاته.

وفي تمام الثامنة مساء، تعرض القناة فيلم the town، وتدور الأحداث حول مجرم يقع في غرام مديرة بنك قام باحتجازها.

أما في العاشرة والنصف مساء، تعرض القناة فيلم The Gambler، وتدور أحداثه حول أستاذ جامعي يعيش حياة سرية مزدوجة فهو مقامر مغامر أيضاً، وعندما يقوم باقتراض المال من العصابات الخطرة، فإنه يعرض حياة أولئك الذين يحبهم للخطر.

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Mbc action

في السادسة مساء، تعرض قناة (إم بي سي أكشن)، فيلم Trespass، وتدور أحداثه بعد اقتحام أحد المنازل، يأخذ المقتحمون شخصين كرهائن إلى حين قبولهما فتح خزنة مقفلة في قصرهما الفاخر الذي تبلغ قيمته مليون دولار.

Mbc max

تعرض القناة في تمام الساعة السابعة مساء، فيلم RoboCop 3 وتدور أحداثه حول روبوكوب الذي يترك قوات الشرطة وينضم إلى حركة التمرد لمحاربة شركة تدير أعمال شريرة أو سي بي، قامت باستخدام مرتزقة لإزالة المشردين الذين افترشوا أرض موقع مشروع تطوير عقاري مستقبلي.

وفي تمام الحادية عشر والنصف مساء، تعرض القناة فيلم Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer ، وتدور أحداثه الأبطال الأربعة الذين يواجهون التحدي الأكبر حتى الآن، حيث يصل إلى الأرض عدو غامض يمتلك قدرات خارقة يدعى ذا سيلفر سيرفر، في مهمة لتدمير الكوكب.

إم بي سي بوليوود

تعرض قناة (إم بي سي بوليوود) في تمام التاسعة مساء، الفيلم الكوميدي بادريناث كي دولهانيا، وتدور أحداثه حول لقاء يجمع بين شخصين نقيضين يمتلكان مفاهيم مختلفة حول أدوار الجنسين في المجتمع والحياة بشكل عام سرعان ما يؤدي إلى اصطدام الأيديولوجيات وتعارضها على الرغم من أن كليهما يعترفان بوجود الخير المتعمق في تكوين كلٍ منهما.