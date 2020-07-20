نبيلة عبيد لـ جمهورها: "جزء من تعليقاتكم وأسئلتكم هتكون ضمن كتابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنها تواصل العمل على كتاب سيحمل تفاصيل وكواليس أعمالها السينمائية المختلفة.

وكتبت نبيلة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "مساء الفل عليكم.. عايزة أقولكم إن جزء كبير من تعليقاتكم وأسئلتكم عن الأفلام، بتدخل ضمن الكتاب اللي بيتجهز قريبا عن سينما نبيله عبيد.. هو يعني أنا حعمل الكتاب لوحدي ولا إيه".

جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نادية الجندي، الفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر، وعُرض على قناة mbc مصر.