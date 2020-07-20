"خاص|محمد محيي يتراجع عن طرح ألبومه بالعيد ويستعد لطرح أغنية "سينجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان محمد محيي، لطرح رابع أغاني ألبومه "بتاع زمان"،خلال الفترة المقبلة، بعد أن قرر التراجع عن طرح الألبوم كامل في موسم عيد الأضحى.

وقال، المنتج هيثم دردير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "قررنا طرح مجموعة من أغاني الألبوم منفردة، قبل طرحه كاملا، وخلال الأيام المقبلة يتم الكشف عن الأغنية الرابعة المقرر طرحها".

وطرح الفنان محمد محيي مؤخرا أغنية بعنوان "قلت أخونه" من كلمات الشاعر نور الدين حمدي، ألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد، وكان قد قدم قبلها"سهرانين" وهي أيضا من كلمات الشاعر نورالدين حمدي، و"فوضت أمري" من كلمات الشاعر أشرف أمين، وتولى تلحين الأغنيتين محمد محيي، ووزعهما محمد العشي".

ألبوم "بتاع زمان" من إنتاج شركة "ميوزيك ريكوردز"، وتتولى شركة "مزيكا" طرحه ، ويضم 18 أغنية ، منها "قضية"، و"هربت"، و"أحلى الناس"، و"بعد ما"، و"حاجة غريبة"، و"يوم جديد"، و"متسألهوش".