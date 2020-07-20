منة فضالي تنشر صورة لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالدتها بعد تعافيها من أزمة صحية تعرضت لها.
وظهرت والدة منة في الصورة بملابس المستشفى وهي تجلس على كرسي، وترتدي كمامة، وعلقت "منة": "حمد الله على سلامتك يا أجمل حاجة في حياتي".
فيما قام عدد من نجوم الفن بالتعليق على الصورة، داعيين لوالدتها بالصحة والسلامة، أبرزهم نرمين ماهر، أحمد زاهر، نسرين أمين، نيقولا معوض، منة جلال.
وشاركت منة فضالي في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، وضيفة شرف مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي.
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