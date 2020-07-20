عمرو مصطفى: "أسأل الله أن يلبس لباس الصحة والعافية على ملك السعودية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعاد الملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، تغريدة للمستشار تركي آل الشيخ، يدعو فيها لملك السعودية الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود.

وعلق "عمرو" أسأل الله العظيم أن ينزل على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لباس الصحة والعافية وأن يكتب له الشفاء عاجلا غير آجل".

وأصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد إصابته بالتهاب في المرارة.

من ناحية أخرى، أعلن عمرو مصطفى عبر حسابه بموقع تويتر، عن تقديمه أغنية جديدة كل أسبوع، قائلا: "الهوية المصرية الموسيقية راجعة".