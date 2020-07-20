برسالة صوتية شكران مرتجى تطمئن الجمهور على حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر ابن شقيقة الفنانة السورية شكران مرتجى، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، يتضمن صورًا لها، من بينها صورة من داخل المستشفى على سرير المرض.

وظهر في الفيديو صوت شكران، تطمئن الجمهور على صحتها، قائلة "مساء الخير.. أنا شكران يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي سألوا عني إن شاء الله أزمة ومرأت ديروا بالكم على صحتكم، الصحة أهم شيء، إن شاء الله هرجع لتصوير شارع شيكاغو، شكرا لكل اللي اتصل وبعت ورد وسأل شكرا من قلب قلب قلبي، بحبكم كتير ونلتقي قريبا يا رب".

وكتب ابن شقيقتها في تعليقه على الفيديو "شكراً للجميع بإسم خالتي شكران، غمرتونا بمحبتكم وبورودكم ومشاعركم عبر الإتصال أو المسج أو البوستات؛ حرصاً على عدم التجمعات وعلى سلامتكم ما كان في زيارات بالمشفى".

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وتابع "تمنياتنا بالصحة للجميع وشكراً ماجد العجلاني وكل النجوم والأصدقاء والأحبة والأهل".

كانت شكران تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها لأحد المستشفيات، لاستئصال المرارة.