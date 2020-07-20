دفاعا عن عبدالرحمن أبوزهرة.. أحمد السعدني يتذكر موقفًا من كواليس "يوم الكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حكى الفنان أحمد السعدني، موقفًا تعرض له في بداياته الفنية، وقت تصوير فيلم "يوم الكرامة" مع المخرج علي عبدالخالق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب السعدني "أول فيلم اعملوا في حياتي هو فيلم (يوم الكرامة) إخراج أستاذ علي عبدالخالق، كنت طالب في المعهد وكان عندي امتحان ٩ الصبح في الهرم، وتصوير ٢ الضهر في بورسعيد، قلبت الامتحان في ساعة وقلت عشان انجز اخد القطر لبورسعيد".

وتابع "ركبت القطر ١١ ونمت وأنا نايم كنت بحلم إن القطر كل شوية يقف وناس تنزل وناس تركب، صحيت حسيت إني نمت كتير إزاي كده، والطريق ساعتين تقريباً ببص في الساعة لقيتها ٤ العصر، ولقيت الإنتاج مكلمني ٣٤ مرة، ولقيت القطر واقف يحمل قمة الازبهلال".

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وأضاف السعدني "الست اللي قاعدة جنبي قالتلي مالك في إيه، قلتلها احنا فين قالتلي في القصاصين، ما علينا اني معرفتش احنا فين برضه، قلتلها مش احنا رايحين بورسعيد، قالتلي اه بس ده قشاش بيقف في كذا محطة، اعمل ايه كلمتهم قلتلهم، سمعوني من المنقي خيار، المهم على ما وصلت وجهزت الساعة كانت ٦ دخلت وشي في الأرض والاستاذ بيشرح المشهد، كنت ميت من الجوع اكيد مكلتش من الصبح، كان في ايدي سندوتش بضربه في الخباثة على قدر الامكان وفي لحظة وأنا بستطعم الجبنة السايحة، سمعت الاستاذ بيقول بريك يا جماعة عشان الاستاذ أحمد بياكل، بصيت على أحمد عز لقيته مبياكلش، عرفت إن أنا المقصود، اللقمة وقفت في زوري، ياسر جلال هبدني واحدة على ضهري بتوجعني لحد دلوقتي، بس سلكت اللقمة، قلت بصوت متحشرج لا يا أستاذ انا خلصت الحمدلله".

واستكمل: "الأستاذ قال اطفوا النور وقعدهم كلهم، وقالي كمل السندوتش كملته وانا بطفحه طبعاً، كاني ببلع زلط واثناء ده استاذ علي اللي هو حبيب ابويا مسكني غسيل ومكوة من اللي قلبك ميحبهمش، وبعد ما خلصت قالي خش يا حبيبي اغسل سنانك وايدك دخلت الحمام قعدت اعيط زي العيال بشحتفة ومحمد رياض وياسر قعدوا يرزعوا عالباب بره، عشان افتح مبفتحش الاستاذ علي مسك المايك و قال اطلع يا... عايز اصور، طلعت وعملت أحسن مشهد ليا في الفيلم تقريباً، ده اذا كان ليا مشهد حلو اصلاً، بعدها الاستاذ خدني على جنب وقالي انت محتاج تنشف وتتعلم أصول الشغلانة، يعني الاستاذ كان بيعلمني وانا اتعلمت مكنش بيقهرني".

كلمات السعدني كان الهدف منها الدفاع عن عبدالرحمن أبوزهرة، موضحا "الرسالة دي لكل واحد سولت ليه نفسه يغلط في الأستاذ الكبير عبد الرحمن أبوزهرة إلهي تنحشر اللقمة في زوركوا يا قللات الأدب والتربية".