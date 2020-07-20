محمد عبده يدعو لخادم الحرمين الشريفين بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعا الفنان السعودي محمد عبده، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي تعرض لوعكة صحية اليوم.

وكتب فنان العرب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا مليكنا وولي أمرنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن

يمن عليه بالشفاء ويلبسه لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب".

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وأصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد إصابته بالتهاب في المرارة.

من ناحية أخرى، أحيا الفنان السعودي الكبير حفلا غنائيا (أون لاين)، في عيد الفطر المبارك، في مايو الماضي، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.