فيديو.. لقاء كوميدي بين أحمد الفيشاوي وخالد الصاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع يجمعه بالفنان خالد الصاوي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
يتضمن الفيديو كواليس تصوير فيلم "30 مارس" الذي يجمعهما سوياً، وظهر الصاويبمظهر شبابي.
يشارك في بطولة الفيلم " دينا الشربيني،خالد الصاوي، محمدجمعة، صبرى فواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من إخراج :أحمدخالدموسى، وهو فيم من نوعية السيكو دراما.
يذكر أن الفيشاوي يشارك أيضاً في فيلم "الحارث" من بطولة " ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر، الذي انتهى من تصويره، ومن المقرر طرحه خلال الفترة السينمائية المقبلة.
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