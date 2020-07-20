توم هانكس: فيروس كورونا غير التاريخ ولابديل للسينما

حلّ النجم العالمي توم هانكس، ضيفًا على برنامج It’s Show time على قناة cbc، أمس الأحد، للحديث عن فيلمه الجديد "Greyhound" المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية.

أوضح "توم" في حواره عبر Skybe مع الإعلامية دينا حويدق، موقفه من مستقبل تلك المنصات والانتقال إليها بدلًا من السينمات، مشددًا على أنه ليس هناك بديلًا عن الذهاب إلى السينما، قائلًا: "أن تحضر برفقة 12 ألف شخصا آخرين لمشاهدة فيلم كهذا، صنع أساسًا لصالة سينما، سيبدو مذهلًا على شاشة كبيرة وسماعات جيدة".

تابع: "لكن الواقع أن هذا غير متوفر الآن، لذا لجأنا لثاني أفضل شيء ألا وهو Appla tv، صحيح إنه ستبدو الأمور مختلفة، ولن تصبح كما لو كانت في السينما، حتى لو شاهدتها

على حاسب محمول Apple مع سماعات جيدة، ستظل تحظى بتجربة غامرة في السينما".أضاف هانكس أن فيروس كورونا أخذ مساره في صنع التاريخ، لكن مهما كان هذا التاريخ، ستعود صالات السينما وستكون موجودة مرة أخرى، مضيفًا: "آمل أن تكون كما في السابق بأنك تستطيع مشاهدة أي فيلم تريده، وليس فقط الأفلام الضخمة بل أيضًا الصغيرة التي يتم عرضها في أي مكان".وعن فكرة الفيلم واستعداده له خاصة فيما يتعلق بالكتابة، قال: "قرأت الكتاب بمحض الصدفة، انتقيته لأني أحببت الغلاف، كان كتابًا مستعملًا بعض الشيء، اشتريته مقابل 40 دولار، ومن الصفحة الأولى بدأت اتعلم شيئا لم أكن أعرفه، شعرت بتواصل عبر عينين وتجارب شخصية، وما إن أقمت هاتين الصلتين حتى رأيت احتمالًا لفكرة فيلم يمكنه أن يكسر القواعد، ويمكنه أن يكون نوع فيلم لم أشاهده من قبل".استطرد: "هذه العملية استمرت 6 سنوات، لم أشأ أن أقوم بالعمل بنفسي، اعتقدت أن أحدًا آخر سيفعل ذلك، لكن لم يأخذه أحد، كان لدي أشبه بـ(حمى فيلم) ورغبة أن أجعله حقيقيًا فقط، كي أستطيع أن استمتع برؤية الفيلم في رأسي.. ففعلته".

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يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.

