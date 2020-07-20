في هذا الموعد..رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة "خطيرة"

أعلن الفنان رامي صبري عن موعد طرح أغنيته الجديدة "خطيرة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" نشر رامي الصورة الدعائية للأغنية مكتوب عليها موعد طرح الأغنية يوم الخميس الموافق 30 يوليو. الخميس الموافق 30 يوليو. يذكر أن رامي يعيش حالة من النشاط الفني في الأغنيات المنفردة، فقد طرح مؤخرًا أغنية "حياتي مش تمام" والتي حققت مايزيد عن 15 مليون على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي، بالإضافة إلى أغنية "فرصة تانية" التي طُرحت كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصة تانية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:تامر حسين، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي. مايزيد عن 15 مليون على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي، بالإضافة إلى أغنية "فرصة تانية" التي طُرحت كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصة تانية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:تامر حسين، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.

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